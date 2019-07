Opnieuw honderden festivalgangers met beperking op Mini Milkshake in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Het populaire Milkshake festival zal dit weekend weer gehouden worden in het Westerpark in Amsterdam. Maar aan de vooravond van het dancefestival vond misschien wel het hoogtepunt van Milkshake plaats.

Vanmiddag werd namelijk 'Mini Milkshake' georganiseerd, een festival voor feestgangers met een beperking. Het is de vierde keer dat het festival wordt gehouden en het is een groot succes. "Het eerste jaar hadden we ongeveer 150 mensen, nu hadden we er tegen de 800, 900", vertelt Marieke Samallo van Milkshake.

Veel andere festivals zijn niet altijd even toegankelijk voor mensen met een handicap. "Voor veel mensen zijn er te veel prikkels op gewone festivals", legt Samallo uit. "We hebben 180 vrijwilligers en het geluid staat een tikkeltje zachter." Ook hebben de meeste bezoekers een of meerdere begeleiders bij zich.

Mini Milkshake is zó populair, dat het misschien wel het hele weekend zou kunnen duren. "Hoe tof zou dat zijn!', zegt Samallo. "Ik vind dit namelijk het allerleukste."