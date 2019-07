PVV: Boerkaverbod moet ook in openbaar vervoer gelden

NOORD-HOLLAND - De PVV in Noord-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Provinciebestuur over het aanstaande boerkaverbod. Verschillende vervoersbedrijven hebben al laten weten dit verbod, dat op 1 augustus ingaat, niet te gaan handhaven.

Volgens de PVV is dit onaanvaardbaar. OV-bedrijven gaven eerder al aan dat het handhaven van deze wet geen prioriteit heeft, omdat het bij de politie ook geen prioriteit heeft.

In de brief met schriftelijke vragen benadrukt de PVV dat ze wensen dat de wet gehandhaafd gaat worden om de veiligheid van passagiers te waarborgen. In de brief refereren ze naar een incident dat zich in Pakistan heeft afgespeeld, waarbij een vrouw in een boerka een bom tot ontploffing liet brengen bij een ziekenhuis.

De PVV roept de Provinciale Staten op vervoersbedrijven die de wet niet handhaven sancties op te leggen. Daarnaast vragen ze de Staten om de politie op te roepen tot strengere handhaving van de wet.

'Boerkaverbod'

Het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding, in de volksmond ook wel het 'boerkaverbod' gaat op 1 augustus in. In deze wet staat beschreven dat personen met gezichtsbedekkende kleding als een integraalhelm, een bivakmuts of een boerka deze af moeten doen als ze in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg of in overheidsgebouwen zijn.



Meerdere instanties hebben al aangegeven het verbod niet streng te gaan handhaven, waaronder het openbaar vervoer. Ook overheidsinstanties geven aan dat ze niet gelijk de politie zullen bellen als iemand met gezichtsbedekkende kleding het gebouw betreedt, er zal eerst een gesprek met een medewerker plaatsvinden waarin gevraagd wordt het kledingstuk af te doen.