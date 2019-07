'IJmuiden-letters' in Amsterdam moeten kustplaats op de kaart zetten

IJMUIDEN - Geen 'I Amsterdam' maar 'IJmuiden' op de Dam en het Museumplan vanmiddag. De letters die de kustplaats op de kaart moeten zetten, toerden vanmiddag door de hoofdstad. De bedoeling: toeristen naar IJmuiden lokken.

Of dat ook gaat lukken, is de vraag. Maar de belangstelling voor de actie was in elk geval groot. De knipoog naar Amsterdam sprak voor zich. "De letters zijn weggehaald van het Museumplein en het toerisme wordt aan banden gelegd. Een uitgelezen moment om te laten zien dat bezoekers bij ons van harte welkom zijn", aldus Bas Kuntz, voorzitter van de Stichting Citymarketing Velsen, die de kustgemeente onder de naam .IJmuiden promoot.

Kuntz: "We hebben echt heel veel moois te bieden. Niet alleen strand en havens, maar ook prachtige

landgoederen en een uitgestrekt nationaal park. Dat brengen we op deze manier onder de

aandacht van een breed publiek."

Felison Cruise Terminal

De .IJmuiden-letters staan normaal gesproken bij de Felison Cruise Terminal in IJmuiden. Een deel van de in totaal 200.000 passagiers stapt in de bus naar Amsterdam, maar 30 tot 40 procent gaat in de buurt van het schip op zoek naar vertier. "Door de letters zie je meteen dat je niet in Amsterdam bent

aangekomen, maar in IJmuiden", aldus citymarketeer Friso Huizinga. "Wij hopen natuurlijk dat de

passagiers sneller kiezen voor een bezoek aan IJmuiden of een van de andere kernen in Velsen."

De letters gaan deze zomer ook naar de festivals: Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.