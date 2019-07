Drinkwaterbedrijf PWN kan de druk aan maar waarschuwt ook: "Wees wijs"

VELSERBROEK - Op de heetste dag ooit verbruikten we gisteren zo'n twintig procent meer kraanwater dan gebruikelijk op een zomerse dag. Toch maakt bedrijfsvoerder Rob van Drinkwaterwaterbdrijf PWN zich niet druk. "Geen zorgen, er is drinkwater genoeg."

In het zenuwcentrum in Velserbroek waakt Rob over het drinkwatersysteem in Noord-Holland, Amsterdam uitgezonderd. Hoewel vele inwoners zijn vertrokken naar hun vakantieadres is de bedrijfsvoerder tevreden over het verbruik tijdens de extreme hitte van gisteren.

Toch vindt hij het goed om de inwoners nog eens te waarschuwen bewust om te gaan met het kraanwater. "Als mensen terugkomen van vakantie, denk dan na voordat je de auto wast", vertelt hij tegenover NH Nieuws. "Ga ook niet onnodig de tuin besproeien als de plantjes er nog fris en vrolijk bijstaan. Dat zijn dingen die helpen om verantwoord om te gaan met water."

Het drinkwater van PWN komt uit het IJsselmeer. Onder de extreme omstandigheden zou de vraag groter kunnen worden dan de zuiveringscapaciteit. Of zouden er problemen kunnen ontstaan met waterdruk. Dat is volgens PWN zeker niet aan de orde. "Dit kunnen we prima aan", verzekert Rob.

Piekmoment

Dat er gisteren ruwweg twintig procent meer water werd verbruikt is te verklaren omdat mensen tijdens de hitte vaker douchen, sproeien en zwembadjes vullen. De piekmomenten zijn volgens Rob in de vakantie wel beter verspreid. "Mensen hebben 's ochtends minder haast, want de kinderen hoeven niet naar school. En een hoop mensen zijn natuurlijk op vakantie."