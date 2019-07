Ondanks extreme hitte rijdt stoomtram van Hoorn naar Medemblik

MEDEMBLIK - Terwijl de mussen van het dak vallen en de temperatuur ook vandaag weer bijna de veertig graden aantikte, rijdt de stoomtram van Hoorn naar Medemblik.

In de locomotief loopt de temperatuur snel op. "In de ketel is het water 180 graden," legt trambestuurder Hans de Lange uit. "Het vuur is 1600 graden. Ja, dat voel je wel aan al die kraantjes, alles wordt warm. Dat kan je niet met je blote handen aanpakken."



Kolenschepper Daan Müller moet toegeven dat hij nooit eerder voor hetere vuren heeft gestaan. "Als je rijdt heb je nog een beetje rijwind, maar als je stilstaat, stroomt die hele cabine vol met hitte."

Om de stoomtram niet te laten rijden met deze hittegolf, was voor trambestuurder De Lange nooit een optie. "Mensen komen van heinde en verre om met deze tram te rijden. Dan kunnen we niet ineens zeggen dat we niet gaan omdat het te warm is. Of dat we er een diesel voorzetten. Die mensen komen voor de stoomtram Hoorn-Medemblik. Dan moet er ook echt een stoomlocomotief voor staan!"