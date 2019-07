16-jarige Haarlemmer aangehouden na vechtpartij in zwembad

HAARLEM - Een Haarlemse tiener is gisteravond aangehouden in een zwembad aan de Vosselaan na een vechtpartij. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Rond 17:30 uur ontstond er een vechtpartij tussen ongeveer dertig personen in het zwembad. Agenten hebben uiteindelijk de vechtende partijen uit elkaar gehaald.

Een 16-jarige jongen uit Haarlem werd aangehouden wegens mishandeling. Bij de vechtpartij raakte gelukkig niemand ernstig gewond.

De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor de vechtpartij was. Ook willen ze graag spreken met getuigen die de ruzie hebben gezien.