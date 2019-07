Mobiele kraan in brand gevlogen op de A7

DEN OEVER - Een mobiele kraan is vanmiddag rond drie uur op de A7, vlakbij de afrit naar Den Oever, in brand gevlogen.

Het werktuig stond op een aanhanger toen deze begon te roken. Al snel stond deze in brand, waarna de brandweer deze gelukkig snel kon blussen.

Het verkeer dat de Afsluitdijk op wilde rijden had last van het incident. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.