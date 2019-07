Kustwacht in actie na melding over 'mini-tsunami'

IJMUIDEN - De reddingsbrigades van Wijk aan Zee en IJmuiden zijn vanmiddag kort in actie gekomen nadat er een melding binnenkwam over een grote golf. Uit voorzorg werd in IJmuiden iedereen uit zee gehaald.

Volgens de Veiligheidsregio had een vliegtuig van de kustwacht een grote golf gezien die richting IJmuiden zou kruipen. Om te voorkomen dat zwemmers in de problemen zouden komen werden ze gevraagd uit zee te komen.

De reddingsbrigade van Wijk aan Zee meldt dat zij vooral kinderen en mensen gevraagd hebben om even uit zee te komen.

Uiteindelijk bleek het om een storm in een glas water te gaan. Volgens het Noordhollands Dagblad bleek dat de golf helemaal niet uitzonderlijk hoog was. De Veiligheidsregio kan bevestigen dat de golf niet in de gevreesde hoedanigheid is aangekomen op het strand.