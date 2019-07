90-jarige krokodil Wilma doorstaat heetste nacht met gemak

BEVERWIJK - De heetste nacht in de historie was een cadeautje voor de Beverwijkse krokodil Wilma. De beroemdste inwoner van het mini-dierentuintje Animal Farm gedijt uitstekend bij extreem hoge temperaturen.

Bezorgde bezoekers die een kijkje kwamen nemen bij de naar schatting 90-jarige Wilma, de oudste krokodil van Nederland, werden al snel gerustgesteld door dierenverzorger Sander Buijs.

Volgens Sander houdt Wilma namelijk van de warmte."Voor veel mensen is het een vreselijke nacht geweest, maar Wilma heeft de nacht van haar leven gehad. We komen nu in de buurt van de temperatuur waar zij het meest van houdt. Dit voelt als thuis komen voor haar. Nee, niemand hoeft zich zorgen te maken over Wilma."

"Of ze baalt dat het weer koeler wordt? Ik denk het wel. Voor haar mag het nog wel wat warmer worden", vertelt Sander met een glimlach op zijn gezicht.