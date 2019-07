De Schoofeniers uit Wervershoof: een moestuin voor en door het dorp

WERVERSHOOF - Dit voorjaar kwamen Joost en Greet op het idee om midden in Wervershoof een moestuin te gaan beginnen, voor en door het dorp. "Het is een groot succes", aldus initiatiefnemer van De Schoofeniers Greet Pennock.

Ze onderhouden de moestuin samen met kinderen uit de buurt. Zoals Femke, zij is twee keer in de week te vinden bij de tuin. "Ik vind het leuk om te doen en de plantjes te zien groeien en groter te zien worden", vertelt Femke. Ook steekt ze er heel wat van op. "Gewoon dat je later nog heel veel dingen hiervan weet."

De kinderen die meehelpen krijgen de groente en de kruiden, als het geoogst kan worden, mee naar huis. "En alles wat dan nog over is gaat naar de buren."

Joost en Greet laten het hier niet bij, ze hebben al uitbreidingsplannen. "We willen er in de toekomst wel graag een stuk tuin om heen gaan maken, met een appelboom, perenboom, pruimenboom, lavendel en vlinderstruiken."