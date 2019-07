Overbuurman deed poging slachtoffer te redden uit brandende woning: "Ik heb hem horen kloppen"

ZWAAG - Vanmorgen vroeg verzamelden steeds meer verslagen buren zich voor de uitgebrande woning aan de Klagerstuin in Zwaag. In de woning is vannacht een man om het leven gekomen. Een overbuurman heeft nog gepoogd om het slachtoffer te redden.

"We hoorden iemand kloppen op het keukenraam en zagen de lamellen bewegen", vertelt overbuurman Nilan. Pogingen om de deur open te trappen mislukte. "Ik probeerde de ruiten in gooien en riep nog naar binnen om contact te leggen, maar tevergeefs."

Al snel kwamen de hulpdiensten op de rampplek om de brand te blussen. De eerste brandmelding kwam rond 23.30 uur binnen, meldt de brandweer Zwaag op Facebook. Bij het betreden van de woning werd het slachtoffer gevonden. Hulpdiensten 'konden niets meer voor het slachtoffer betekenen', schrijft de brandweer.

Maar even later laaide de brand opnieuw op. Nilan: "We zijn in de tussentijd dus naar bed gegaan en toen hoorden we weer iemand schreeuwen 'Er is weer brand!'. Toen werd het nog veel erger." Rond 6.00 uur was het vuur onder controle. Buurtbewoners vertellen dat het om de bewoner van het huis zou gaan. De man leidde een teruggetrokken bestaan.

De politie doet onderzoek naar wat er heeft plaatsgevonden. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.