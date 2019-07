Stoepkrijtfestival vervangt luchtkussenfestijn in Helderse binnenstad

DEN HELDER - Aanvankelijk stond er voor zondag een luchtkussenfestival gepland in de Helderse binnenstad, maar die is vorige maand vervangen door een '3D streetartfestival'. Oftewel: kinderen kunnen ouderwets stoepkrijten, al is het wel iets anders. Ze leren namelijk hoe ze speciale 3D-tekeningen kunnen maken.

Overal in de stad zijn de streetartafbeeldingen inmiddels te bekijken. Naast bibliotheek School 7, voor het monument de dubbele bolder op de hoek van de Middenweg en de Parallelweg en tegen de bouwwerkzaamheden van het foodstation aan de Spoorstraat. Om kinderen ook te enthousiasmeren bijzondere 3D-tekeningen te maken, mogen ze zondag gratis meedoen aan het stoepkrijtfestival.

Aanvankelijk stond er een luchtkussenfestival gepland. "We hebben dat vorig jaar gedaan", zegt Fred van Eck van de Helderse Ondernemersvereniging. "In de vroege plannen van dit jaar hadden we het er weer over. Maar er zijn elders in het land ongelukken met luchtkussens geweest en vanwege de populariteit van de streetarttekeningen besloten we hier nu op in te zetten. Een kunstenares van Triade gaat de kinderen op weg helpen."

Opgeven

Het thema is toepasselijk 'zon, zee, strand en Den Helder'. Voorwaarde voor het stoepkrijten is wel dat de kinderen zich tijdig opgeven. Dit kan door uiterlijk morgenmiddag 16.00 uur een e-mail te sturen naar info@heldersebinnenstad.nl of door je zondag vanaf 11.30 uur ter plekke aan te melden bij de kraam in de Keizerstraat (bij de Xenos).

De eerste 100 kinderen krijgen gratis (gewoon) stoepkrijt en voor de eerste 30 kinderen boven de tien jaar is er gratis speciaal 3D-stoepkrijt. Alle informatie is te vinden op heldersebinnenstad.nl.

Of er in de toekomst weer een luchtkussenfestival komt, is niet bekend.