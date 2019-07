Schuur gaat in vlammen op in Purmerend, mogelijk asbest in dak

PURMEREND - De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een schuurbrand aan de Stremselstraat in Purmerend. Inmiddels is het vuur gedoofd. Mogelijk is er bij de brand asbest vrijgekomen.

Bij de brand, die rond 11.00 uur ontstond, zijn geen personen gewond geraakt. De schuur en inboedel moeten als verloren worden beschouwd. De schuur is uitgebrand en staat op instorten. Mogelijk was er asbest aanwezig in het dak. De brandweer heeft de omgeving ruim afgezet om verspreiding daarvan te voorkomen.

Een woordvoerder van de brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.