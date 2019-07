Zorgorganisatie liet mishandelde cliënten zwijgen: "Veel geleerd van deze afschuwelijke zaak"

AMSTERDAM - Verstandelijke gehandicapten die jarenlang mishandeld werden, moesten daar van zorgorganisatie Cordaan over zwijgen. Ze tekenden daarvoor een 'vaststellingsovereenkomst'.

Bestuurder Ronald Schmidt geeft toe dat er op een andere manier gehandeld had moeten worden. Hoewel de bestuurder niet wil spreken van een 'zwijgcontract', bevestigt hij tegenover de Volkskrant dat er in 2014 een zogeheten vaststellingsovereenkomst met de slachtoffers is getekend.

"Daarin stond dat zij niet mochten praten over het bedrag dat zij van Cordaan ontvingen en dat zij zich niet negatief over Cordaan mochten uitlaten", zegt Schmidt. Die laatste bepaling zou Cordaan volgens hem 'anno nu nooit meer laten ondertekenen'.

Schrikbewind

Niet alleen de cliënten moesten een overeenkomst tekenen. Hetzelfde gold voor de medewerkers die zich schuldig hadden gemaakt aan mishandeling. Na ondertekening van het document werd afgesproken dat zij niet ontslagen werden, maar 'in goed overleg' zouden vertrekken.

Een van de begeleiders, Sonja L., werd onlangs nog veroordeeld door de rechter. Ze kreeg 200 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. In dagopvang Villa Anderz, een vestiging van Cordaan in Noord, voerde de voormalig medewerkster een schrikbewind. Onder meer door cliënten hardhandig te behandelen, te straffen en vernederen.

"Wij hebben veel geleerd van deze afschuwelijke zaak", zegt Schmidt. "We hebben nu veel beter zicht op wat er gebeurt op onze locaties. En we hebben geleerd dat je bij misstanden zoveel mogelijk open moet zijn. Daar past een clausule dat cliënten zich niet negatief mogen uitlaten dus zeker niet bij. Maar dergelijke clausules kwamen destijds vaker voor in de zorg."

'Zeer belastend'

Advocaat van de slachtoffers Wendy van Egmond neemt daar geen genoegen mee. Ze gaat nog uitzoeken of de hele gang van zaken überhaupt wel mag. Zo kregen de cliënten niet eens een kopie van het contract, stelt ze. "Slechts een van hen heeft daarop gestaan, daardoor weet ik nu wat erin staat."

Bovendien waren de contracten volgens haar zeer belastend voor de slachtoffers. "Ze durfden met niemand te praten over wat hen was overkomen. Daardoor waren nieuwe begeleiders vaak niet eens op de hoogte."