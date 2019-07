Dronken Hoofddorper (22) rijdt door na botsing in Zandvoort

ZANDVOORT - Een 22-jarige man uit Hoofddorp is vannacht in Zandvoort aangehouden voor rijden onder invloed. Agenten die op de Zeeweg snelheidscontroles uitvoerden, zagen de auto met gedoofde lichten rijden en besloten de bestuurder een stopteken te geven.

Eenmaal aan de kant werd al snel duidelijk dat de man onder invloed van alcohol was. Ook viel hen op dat de linkerkant van de auto flink beschadigd was. De Hoofddorper verklaarde dat het om oude schade ging, maar omdat agenten dat niet geloofden, besloten ze hem mee te nemen naar het bureau.

Lees ook: Motorrijder trekt wheelie bij politiecontrole in Overveen

Op dat moment hoorden de agenten van collega's dat er op de Boulevard Barnaart in Zandvoort een automobilist op een geparkeerde auto was gebotst, waarna hij met gedoofde lichten was doorgereden. Daarop werd de man ook aangehouden voor het verlaten van de plaats van een ongeval.

Rijbewijs ingenomen

Op het bureau bleek dat de man een alcoholpromillage van ongeveer 1,7 in z'n bloed had, wat neerkomt op zo'n acht alcoholische consumpties. Zijn rijbewijs is onmiddellijk in beslag genomen.