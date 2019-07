Extreem klein vogeltje gevonden op Texel: "Gaan ons best doen om 'm groot te brengen"

DEN HELDER - Een heel oplettende voorbijganger heeft een piepklein baby-vogeltje gevonden op Texel. Het diertje is niet groter dan een muntstuk en voor de hoognodige zorg overgebracht naar Vogelasiel De Paddestoel in Den Helder.

Daar ligt het vogeltje in de couveuse, waar-ie uitermate goed in de gaten wordt gehouden. "We voeren hem elk kwartier met een speciaal papje, waardoor hij hopelijk een beetje aansterkt", aldus een vrijwilliger van de opvang. "Daarnaast moeten we ook nog flink wat jonge mussen en zwaluwen verzorgen, die vanwege de hitte zijn binnengebracht. Drukke dagen dus!"

Om wat voor vogelsoort het gaat, is nog niet vast te stellen. Het vogelasiel hoopt dat de zorgt aanslaat en dat het beestje gaat groeien. "Als alles goed gaat, kan dit kleine vogeltje over enkele weken vliegen en voor zichzelf zorgen. Hoe bijzonder is dat!"

'Kwetsbaar'

Wel houden ze een flinke slag om de arm, want 'makkelijk wordt het niet'. "Ik heb nog nooit zo'n klein vogeltje gezien", aldus de vrijwilliger. "Zo kwetsbaar en teer, dat wordt echt heel moeilijk. Maar we gaan ons best doen om 'm groot te brengen."