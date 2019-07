Meerdere jachten in problemen op Gooi- en IJmeer door plotseling noodweer

HUIZEN - Op het Gooimeer en het IJmeer zijn afgelopen nacht door plotseling noodweer met harde wind meerdere schepen in de problemen gekomen.

De reddingboot van Huizen moest uitrukken naar het eilandje 't Hooft in het IJmeer. Daar was een jacht met een ouder echtpaar aan boord van het anker geslagen en op drift geraakt. De reddingboot begeleidde het jacht naar de luwte van het eilandje.

Op het Gooimeer kwam een zeiljacht met twee Duitsers aan boord van het anker geslagen en tegen de basaltblokken van de dijk aangekomen.

Oververhit

De bemanning van de Blaricum-1 trok het jacht los, maar doordat de motor van het schip oververhit was geraakt door het ondiepe water waar het in terecht was gekomen, kon het niet meer op eigen kracht verder. Het jacht is naar de haven van Huizen gesleept.