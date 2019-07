Buurtbussen slaan handen ineen om nieuwe chauffeurs te werven: "Is echt nodig"

SCHAGEN - Er moet een gezamenlijke aanpak komen voor het werven van vrijwilligers voor de buurtbussen. Dat wil OMNI, de koepel van buurtbuslijnen in Noord-Holland. Sommige buurtbussen zijn al genoodzaakt diensten te schrappen door een tekort aan chauffeurs. Eind augustus staat een een gesprek gepland met de provincie.

"Helaas, het is zover," zegt Paul Fortgens van de buurtbus 416 tussen Schagen en Kreileroord. De buurtbus schrapt de zaterdagdiensten door een ernstig gebrek aan chauffeurs. "Het is niet anders. We hebben een heel loyale club, maar daar moet je geen misbruik van maken. We hebben echt meer chauffeurs nodig," vertelt hij aan NH Nieuws.

Het gebrek aan vrijwilligers is volgens Jan Ipema van de OMNI-vereniging een structureel probleem: "We werken vooral met gepensioneerden, maar de pensioenleeftijd schuift steeds verderop en mensen melden zich meestal pas na een jaar of twee aan. En mensen willen vrij zijn en dat is betrekkelijk als je iedere woensdagochtend moet rijden."

Werven

Buurtbusverenigingen doen er van alles aan om vrijwilligers te werven met folders, pamfletten in de bus en publicaties in lokale bladen. Buurtbusvereniging De Noordkop heeft daardoor wel wat nieuwe kandidaten. Paul Fortgens: "Het is heel lastig als je chauffeur bent en bestuurslid en privébezigheden hebt, om dat er allemaal bij te doen."

Inmiddels heeft busmaatschappij Connexxion samen met de vereniging Omni een flyer ontworpen voor de buurtbussen in Noord-Holland. Er komt ook een sticker achter op alle bussen om vrijwilligers te werven. Jan Ipema is er blij mee: "Daar moeten we naartoe en ook meer samenwerken met andere buurtbusverenigingen. Probeer ook te werven buiten je eigen gebied. Dan komt het wel weer goed."