Kabinet trekt miljoenen uit voor promotie en vernieuwing nationale parken

NOORD-HOLLAND - Het kabinet trekt eenmalig zes miljoen euro uit voor vernieuwing van nationale parken, waaronder Zuid-Kennemerland en de Duinen van Texel.

Dat maakt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer, meldt het AD. Het geld is bedoeld om parken aantrekkelijker te maken en hun bekendheid te vergroten.

Lees ook: Amerikaanse reisjournalist lyrisch over rust, duinen en eten op Texel

Nederland telt in totaal 21 nationale parken, waarvan De Hoge Veluwe een van de bekendste is. Het Samenwerkingsverband Nationale Parken noemt de Duinen van Texel 'de parel van de Nederlandse natuur' die vrijwel de hele westkust van het eiland beslaat. "Van het zuidpuntje bij de Hors tot de noordpunt bij de vuurtoren."

Het andere Noord-Hollandse nationale park is Zuid-Kennemerland. In het 3.800 hectare grote duin- en bosgebied tussen IJmuiden, Haarlem en Zandvoort komen tal van vogel- en andere diersoorten voor, en is bovendien het leefgebied van de enige kudde wisenten (Europese bizons) in Nederland.

"Natuur is de basis van ons bestaan", schrijft Schouten. "Mensen genieten van natuur en worden er door geraakt. Maar natuur is vaak ook kwetsbaar en verdient daarom onze aandacht en bescherming." Het geld, dat moet worden aangevuld door provincies en gemeenten, is bedoeld om de nationale parken te vernieuwen. De miljoenen komen beschikbaar in de periode 2020 tot 2022.

Lees ook: Wisentstieren Overveen wippen over de grens

"We zijn er dolblij mee", zegt Jori Wolf van het Nationale Parken Bureau, dat bij Staatsbosbeheer is gevestigd. "De laatste jaren is al veel gedaan om de parken beter op de kaart te zetten. In het buitenland zijn nationale parken vaak een trekpleister voor toeristen. Dat willen we ook in Nederland."