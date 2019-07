Plakken, zweten en woelen: warmste nacht ooit gemeten

NOORD-HOLLAND - Niet zo lekker geslapen? Dat is niet gek, want afgelopen nacht was de warmste nacht ooit gemeten. In het zuiden van de provincie lag het kwik rond 2.00 uur nog rond de 30 graden. Ook in het vaak koelere noorden was het met 27 graden zweten geblazen.

Weerdienst MeteoGroup heeft via Twitter een kaart gedeeld, waarop duidelijk te zien is hoe warm het precies was in Noord-Holland en de rest van het land:

Door deze temperaturen was het de eerste officiële tropennacht van dit jaar en de zevende sinds 1901. De landelijke oude warmterecords stonden op 27 juli vorig jaar.

Lees ook: Unicum: nachttemperatuur van boven de 30 graden gemeten op Schiphol

Vanwege de bizarre temperaturen was het voor velen een zware, plakkerige nacht. Dat zorgde voor creatieve methoden om de warmte het hoofd te bieden. Zo werd er door sommige mensen zelfs buiten geslapen:

Tekst gaat verder onder de foto

Code oranje

Het KNMI handhaaft vandaag de waarschuwing voor extreme hitte. De code oranje ging dinsdag in voor heel Nederland, behalve voor de Wadden.