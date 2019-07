Felle woningbrand 'door blikseminslag' in Hilversum

HILVERSUM - Een felle brand heeft vannacht veel schade aangericht in een woning in Hilversum. Volgens getuigen is de brand veroorzaakt door blikseminslag, maar dat kan de Veiligheidsregio nog niet bevestigen.

De brand aan de Meikevermeent werd rond 4.00 uur ontdekt door buurtbewoners, die de vlammen uit het dak zagen slaan. Kort daarvoor was een harde klap gehoord, waarvan wordt vermoed dat het om blikseminslag ging.

Buren waarschuwden de bewoners van de brandende woning, en sloegen alarm bij de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse, en 'in verband met de warmte' met meer manschappen dan gebruikelijk, 'om het werk zoveel mogelijk te verdelen'.

Een uur later was het vuur onder controle. Hoewel de brand wel 'over de gehele lengte van het dak heeft gewoed', kon 'door snel ingrijpen erger worden voorkomen', meldt de brandweer op Twitter. Er is niemand gewond geraakt.