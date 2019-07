Unicum: nachttemperatuur van boven de 30 graden gemeten op Schiphol

SCHIPHOL - Het kan je niet zijn ontgaan: het was een lange, klamme, zweterige plaknacht. Een groot deel van de avond was het tropisch, en zelfs na middernacht daalde het kwik maar mondjesmaat. Schiphol spande de kroon, want daar bleef het zelfs na middernacht nog warmer dan 30 graden.

Volgens Meteogroup is dat nooit eerder voorgekomen. NH-weerman Jan Visser meldt dat de temperatuur op de luchthaven rond 2.00 uur nog rond de 31 graden lag.

Omdat de temperatuur vannacht nergens in het land onder de 25 graden is gezakt, is er officieel sprake van een hitegolf. Die begon afgelopen maandag, toen het in De Bilt 26,4 graden werd. Dinsdag, woensdag en donderdag steeg het kwik tot boven de 30 graden, en omdat vannacht de vijfde dag op rij werd ingeluid met een temperatuur van minimaal 25 graden, is de hittegolf een feit.



Ook vandaag nog tropisch

Ook vandaag worden tropische waarden verwacht, al zullen records als gisteren en eergisteren waarschijnlijk uitblijven. De temperatuur loopt op tot rond de 35 graden.

Meer tropisch nieuws? Volg ons liveblog voor het laatste nieuws over de aanhoudende hitte.