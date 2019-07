Dode bij brand in rijtjeswoning Zwaag

ZWAAG - Bij een brand in een rijtjeswoning in Zwaag is vanavond iemand om het leven gekomen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Omdat eerst de familie geïnformeerd moet worden, worden over de identiteit van het slachtoffer nog geen mededelingen worden gedaan.

De brand aan de Klagerstuin in Zwaag werd rond 23.30 uur gemeld, waarna de brandweer met spoed ter plaatse kwam. Volgens getuigen woedde de brand in het dak. Enkele naastgelegen woningen werden ontruimd en het vuur geblust.

Bij het betreden van de woning is het lichaam van het slachtoffer aangetroffen. Of het slachtoffer zelf alarm heeft geslagen, is nog niet bekend. De politie onderzoekt wat zich heeft afgespeeld.