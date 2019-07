Verschillende kades tijdens Canal Parade afgesloten wegens instortingsgevaar

AMSTERDAM - Meerdere kades en een brug zijn onbegaanbaar tijdens de Canal Parade in Amsterdam volgende week zaterdag. De gemeente laat weten afzettingen en beveiligers in te zetten om ongelukken zoals instorting te voorkomen.

De Canal Parade staat garant voor een propvolle stad. Jaarlijks trekken er honderduizenden feestgangers naar de binnenstad van Amsterdam om de extravagante optocht te volgen. De grote aantal bezoekers is aanleiding voor de gemeente om kades en bruggen langs de route af te zetten. De gemeente is bang voor instortingsgevaar bij de zwakkere delen van kades mocht er extra zware belasting zijn. Het is al langer bekend dat veel kades in de stad in erbarmelijke staat verkeren.

De hekken worden geplaatst op verschillende delen van de Prinsengracht, namelijk:

Tussen het Pulitzer Hotel en de Reestraat

Tussen Looiersgracht en Passeerdersgracht

Van Prinsengracht 432 tot en met 444

Lees ook: Broodnodig onderhoud bruggen en kademuren Amsterdam kost honderden miljoenen

Ook de Walter Süskindburg, die de Amstel met de Herengracht verbindt, zal worden afgesloten, net als een groot gedeelte van de westzijde aan de Nieuwe Herengracht. Die zal dan ook totaal afgesloten zijn en is alleen begaanbaar voor bewoners. In totaal wordt er zo'n 700 meter aan kade volledig afgezet, hierbij gaat het om de meest kwetsbare delen waar al herstelwerkzaamheden worden gedaan, maar ook delen waar de werkzaamheden nog niet gestart zijn. 'Die zijn uit voorzorg afgezet. Incidenten zijn nooit helemaal uit te sluiten maar daar waar de gemeente een verhoogd risico op incidenten ziet, worden maatregelen getroffen', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Lees ook: Kademuren Hoorn in gevaar door Japanse duizendknoop

Op de afgezette delen worden hoge afgezeilde hekken geplaatst en is de parade dus niet zichtbaar. Op een aantal plekken worden lage hekken geplaatst, maar zullen er wel beveiligers staan om ervoor te zorgen dat niemand de hekken voorbij loopt.

Onderhoud duurt meerdere jaren

Het is niet de eerste keer dat er tijdens de Canal Parade stukken worden afgezet. Zo zijn in de voorgaande jaren ook kleine delen van de kade aan de Nieuwe Herengracht afgesloten voor bezoekers. Of dit in de toekomst tijdens andere grote evenementen ook het geval zal zijn is vooralsnog niet duidelijk. Een woordvoerder van de gemeente: "Wel is duidelijk dat het achterstallig onderhoud jaren gaat duren, maar of dat voor de kades langs de route van de botenparade geldt is nu nog niet te zeggen."