Victorie Sail Alkmaar van start: "Je ziet de liefde voor het varend erfgoed"

ALKMAAR - Met het binnenlopen van 'moederschip' Terra Nova via het Noordhollandsch kanaal is vanmiddag Victorie Sail Alkmaar officieel begonnen. Zo'n 120 Varend Erfgoed Schepen liggen de komende dagen te kijk in de binnenstad. Verwacht echter geen tallships, maar een grote verscheidenheid aan 'werkpaarden' van weleer.

Alkmaar ruikt naar dieselolie de komende vijf dagen. De schepen die deelnemen aan de erfgoedmanifestatie 'Victorie Sail' zijn allemaal minstens vijftig jaar oud en met grote toewijding gerestaureerd, onderhouden en opgepoetst voor het jaarlijkse feestje van de LVBHB, de Landelijke Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen.

Dit jaar heeft Alkmaar de eer om de uit de hand gelopen reünie van liefhebbers van het varend erfgoed te ontvangen. De stad pakt er graag mee uit. Niet alleen op het water en aan de kades is veel te zien, maar ook verspreid over de stad zijn allerlei activiteiten en gezelligheid rondom het maritieme feest.

Het binnenvaren vandaag van de laatste tientallen deelnemers van de Sail trekt, ondanks de hitte, toch flink wat bekijks. "We hebben heel veel moois gezien", vertelt een man uit Zuid-Scharwoude die speciaal voor de boten-intocht naar Alkmaar is gekomen. "Je ziet ook de liefde voor het vak en voor het varende erfgoed."

Maandag vertrekken de schepen weer uit Alkmaar. Kijk voor het programma en de lig-locaties van alle oude vaartuigen op de website van Victorie Sail.