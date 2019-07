NH nieuws deelt uit: Waarom deze Westfriese kanjers in het bijzonder een ijsje verdienen

WEST-FRIESLAND - Al snel druppelden tientallen reacties binnen uit de oproep van NH Nieuws en mediapartner WEEFF wie er met deze hete dagen in het bijzonder wat verkoeling kan gebruiken. Op drie plekken in West-Friesland hebben we vandaag mensen verrast met een verfrissend ijsje om ze een extra hart onder de riem te steken.

"Onze lieve cliënten en mijn collega's van De Huiskamer van Enkhuizen!", schrijft Lamy Eeken-Beekhuis op Facebook. De Huiskamer op de Westerstraat is een warm welkom voor ouderen met lichamelijke klachten, geheugenverlies of eenzaamheid. Er worden spelletjes gedaan en men zoekt verkoeling in het voetenbad.



Bekijk hier de video die NH Nieuws maakt van de traktatie:





In Grootebroek staat Gaby met spanning op de hoek van de straat van de Sluisdeur bij haar vader Bob Wijnberg. Het is nu twee jaar geleden dat haar moeder plots overleed. Gaby vindt dat haar vader zich er goed doorheen slaat en hij er altijd voor haar is. Ook tijdens de nieuwbouw van haar huis. Daar wil ze hem voor bedanken en verdient hij het ijsje.

Bekijk hier de video bij vader Bob Wijnberg:





Vakantie en een tijd niet kunnen zwemmen, voor Lieke (8) is het deze dagen behoorlijk afzien. Afgelopen maandag is ze geopereeerd aan een liesbreuk. Ze mag tien dagen lang niet douchen, niet in bad en dus zeker ook niet zwemmen. Voor haar beste vriendinnetje Rachel (8) reden genoeg om bij haar in Bovenkarspel een ijsje langs te brengen.

Bekijk hieronder de video: