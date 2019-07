Door de kliko's de weg niet meer zien: "Overal staan afvalbakken"

KROMMENIE - Aan de Mercuriusstraat zijn bewoners de overlast van kliko's zat. Sinds de gemeente Zaanstad is begonnen met afvalscheiding zijn er flink wat afvalbakken bij gekomen. Veel daarvan staan in de weg of geven stankoverlast.

Marcel Tromp verhuurt zes appartementen in de straat en heeft de gemeente al meerdere keren ingelicht over het probleem. "Achter die zes appartementen staan nu 24 kliko's. Omdat er geen ruimte is, staan sommigen voor de deur van de schuur. De huurders moet dus met veel gedoe hun berging in en uit", vertelt hij.

Eén van die huurders laat weten vooral de stank vervelend te vinden. "Er staat een hele rij kliko's onder m'n raam. Zeker als de zon erop schijnt en de buren vergeten de bak aan de weg te zetten, stinkt het hier enorm." Ook zij heeft de gemeente ingeseind. "Maar er is nog steeds geen oplossing."

Ondergrondse container

Vorig jaar zouden er ondergrondse containers geplaatst worden om de overlast te beperken. Verschillende omwonenden klaagden daarover: de containers zouden te dicht bij hun huis worden geplaatst. Daarop besloot de gemeente uit te wijken naar een locatie verderop, maar door kabels in de grond kon daar toch niet gegraven worden. Bovendien is die plek veel te ver lopen vanaf de straat. "Als je slecht te been bent of wat ouder, is dat een flinke tocht", weet ook bewoonster Tiffany Melkert.

De bewoners willen nu om tafel met de gemeente zodat er een oplossing kan worden gevonden. Het liefst zien zij een afvalcontainer in de buurt, zonder dat die stankoverlast veroorzaakt. Opvallend genoeg wil bewoner Stefan Horn juist om een andere reden in gesprek met de gemeente. Hij wacht al sinds oktober vorig jaar tot er bij hem een kliko wordt neergezet. "Je moet wat overhebben voor je afval, dat blijkt", reageert hij nuchter.

Goed nieuws voor Stefan, zijn buurvrouw Tiffany wil hem maar al te graag aan een afvalbak helpen: "Ik heb er genoeg!"