'Hitteplan' voor vissersmannen in IJmuidense haven

IJMUIDEN - De zweetdruppels rollen over hun voorhoofd. De broers Wim en Arend Bessemaker kunnen als vissersmannen vandaag niet schuilen voor de brandende zon of de extreme hitte. Toch kunnen ze er wel om lachen. "Ook op de kotter is het hitteplan van kracht; we zullen veel drinken."

Natuurlijk maakt hun aanstaande vakantie veel goed, maar een wolkje voor de zon was ze niet slecht uitgekomen. Want als de gebroeders op vakantie gaan, dan moet de kotter tot in de haarvaten worden schoongemaakt, vertelt Wim. "Snel opschieten maar", lacht hij tegenover NH Nieuws. "Maar ik een mooi vooruitzicht, want ik ga heerlijk naar Friesland. Dan ruil ik het zoute water in voor het zoete."

Meeuwenpoep

Wim en Arend, beiden uit Katwijk, werken meer dan 35 jaar samen in de visserij. Ook Arend trekt er op uit en zoekt de zee op in de provincie Zeeland. "Dit hoort er ook bij, toch?", terwijl hij de meeuwenpoep van het dek spuit. "Maar daarna drie weken niet schoonmaken."