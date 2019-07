Vijfhonderd kilo cocaïne in een zeilboot

AMSTERDAM - Vier mensen, waaronder twee Amsterdammers, zijn aangehouden in verband met betrokkenheid bij grootschalige drugsmokkel. De arrestaties zijn onderdeel van een internationaal onderzoek naar de smokkel.

Een zeilboot volgeladen met 500 kilo cocaïne was van Zuid-Amerika op weg naar Portugal. Bij de Azoren, een Portugese eilandgroep in de Atlantische Oceaan, werd de boot op 10 juli onderschept door de politie. De twee mannen die aan boord waren van de boot, werden direct gearresteerd. Eén van hen is een 53-jarige Amsterdammer.

De onderschepping was het gevolg van een internationaal onderzoek, waarbij onder meer de Portugese, Spaanse en Nederlandse politie betrokken is. Op de dag van de onderschepping werden er in Amsterdam vier panden doorgezocht. Afgelopen dinsdag werden in kader van ditzelfde onderzoek ook twee mannen in Amsterdam aangehouden.

Een van die mannen is een 35-jarige Engelsman, die in Amsterdam woont. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de criminele organisatie die de drugsmokkel organiseerde. De mannen zijn overgeleverd aan de Spaanse politie.