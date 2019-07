Porsche, scootmobiel en waterpistolen bij afscheid Schager wijkagent Kees Hol

SCHAGEN - Er kwamen vandaag een Porsche, een scootmobiel en waterpistolen aan te pas om wijkagent Kees Hol een onvergetelijk afscheid van het politiewerk te geven. Zijn collega's wilden het duidelijk niet zomaar voorbij laten gaan.

Hol werkte veertig jaar bij de politie, waarvan ruim elf jaar in Schagen. Vandaag was zijn laatste dag en daarom was een dagvullend programma samengesteld.

De dag begon al goed, want Hol mocht onder politiebegeleiding in een Porsche naar Schagen rijden. Eenmaal aangekomen op het bedrijventerrein de Fok werd het luxe vervoersmiddel omgewisseld met eentje die volgens zijn collega's beter bij zijn huidige status paste: een scootmobiel.

Vroegere mentor

Hiermee maakte hij een rondje door het centrum van Schagen. Hij moest onder andere bloemen verkopen op de markt. Bijzonder was dat hij hier zijn vroegere mentor Henk Schut ontmoette. Schut woont al tientallen jaren in Nieuw-Zeeland, maar was nu op vakantie in Nederland en wilde daarbij toch zijn oud-leerling even gedag zeggen.

Onze mediapartner Noordkop Centraal was er vandaag de hele dag bij: dus ook bij het afscheid. Met waterpistolen werd Hol letterlijk van het politieterrein 'geschoten'. Op naar een toekomst zonder het politie-uniform.