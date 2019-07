Hulp voor de akkervogels: "Door speciale natuurgebieden tellen we steeds meer vogels"

HENSBROEK - Steeds meer boeren in Noord-Holland-Noord doen mee met een subsidieregeling waardoor natuurgebieden worden aangelegd, speciaal voor akkervogels. Dit werpt z'n vruchten af. "We tellen steeds meer en grotere aantallen akkervogels in dit gebied", vertelt Ellen Mul van de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden.

Er is al langer aandacht voor de weidevogels, maar de akkervogels bleven een beetje uit het zicht. Totdat er in 2016 een speciale subsidieregeling via de Provincie Noord-Holland kwam, waardoor het voor boeren een stuk aantrekkelijker is geworden om bij te dragen.

Vergoeding voor afstaan grond

Ze krijgen een vergoeding voor het afstaan van een stukje akker of landbouwgrond. Hier worden vervolgens akkers met wintervoedsel, vogelakkers en kruidenrijke akkerranden aangelegd. Dit zijn stukjes natuurgebied waar akkervogels zoals de Graspieper, Ringmus en Geelgors kunnen eten en foerageren. Doordat er steeds meer van deze natuurgebieden worden aangelegd, wordt Noord-Holland-Noord steeds aantrekkelijker voor de akkervogels.

De Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden heeft eigen club mensen die de akkervogels vier keer per jaar tellen en die zien een duidelijk toename.

'Zo hoort het'

Reindert Kuiper is een biologische boer in Hensbroek en hij was tien jaar geleden al bezig met de bloemenranden om zijn akker. Maar sinds een paar jaar heeft hij ook een akker met wintervoedsel. "Als ik die vogelgeluiden hoor in de vroege ochtend, dan denk ik; zo hoort het ook te zijn."

Voordelen voor boeren

Behalve dat het goed is voor de weidevogels, trekt de voedselakker ook goede insecten aan die de ongewenste insecten opeten. Zo hoeft Reindert geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Ook krijgt zijn landbouwgrond rust, omdat het een paar jaar stil ligt. Dit maakt de grond vruchtbaar.

In een paar jaar tijd is het aantal boeren dat meedoet aan de regeling gegroeid van 54 naar 84. Er is nu zelfs een wachtlijst van dertig boeren. Dit is volgens Ellen Mul een goed teken. "Het is mooi om te zien dat steeds meer boeren inzien dat er wat gedaan moet worden aan de biodiversiteit. En de burgers kunnen die prachtige bloemen ook erg waarderen."