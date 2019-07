VIDEO: Waterwagens koelen de snikhete taxibanen van Schiphol

SCHIPHOL - Terwijl het in de terminals van Schiphol al moeilijk is om het hoofd koel te houden vanwege alle vertragingen en annuleringen, moeten de vliegtuigen die wél kunnen vertrekken niet nog meer oponthoud tegenkomen. Zo stijgt de temperatuur van de taxibanen tot boven 50 graden. Te heet om overheen te rijden.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De temperatuur van het asfalt wordt met speciale sensoren in de grond gemeten. Die meetsystemen worden 's winters gebruikt om te controleren hoe glad het asfalt is, in de zomer kan ermee bijgehouden worden hoe heet de banen worden. Tijdens deze hittegolf lopen de temperaturen op tot boven de 50 graden.

Lees ook: Schiphol koelt zinderend heet asfalt van taxibanen

Om vervorming van de taxibanen te verkomen, zet Schiphol waterwagens in. Die sproeien vooral de bochten van de banen, omdat de wielen van de vliegtuigen op die plekken wringen met het asfalt. Het asfalt kan daardoor gaan bobbelen en scheuren. Als er stukken loskomen, kunnen die in de vliegtuigmotoren terechtkomen.

De start- en landingsbanen hoeven niet gekoeld te worden. De vliegtuigen wringen daar nauwelijks met het asfalt en bovendien wordt het asfalt van die banen regelmatig vervangen.