Zwoegen door het zand: Strandzesdaagse is kruistocht voor wandelaars

IJMUIDEN - De Strandzesdaagse is onder normale omstandigheden al een zware opgave, maar met de hitte van de laatste dagen is het helemaal een kruistocht. Toch gingen de wandelaars weer massaal van start in Hoek van Holland voor de 61ste editie.

In IJmuiden zijn ze halverwege de hete wandeltocht over het strand. Het was laveren tussen de badgasten door het mulle zand. Door de hitte hebben de meesten niet best geslapen in hun warme tentjes. "Ik heb maar heel even m'n ogen dicht gehad", zegt een routinier onder de lopers. "Het was echt zweten geblazen. Dus ik loop vandaag niet de hele etappe naar Egmond aan Zee."

Vanwege de hoge temperaturen heeft de organisatie bussen ingezet. Die zetten de wandelaars af in Wijk aan Zee of Castricum. Daar vandaan is het nog maar een klein stukje naar Egmond. De EHBO draait intussen overuren. In de kleedkamer van voetbalclub SVIJ, die dienst doet als pleisterplaats, staan de deelnemers in de rij om hun blaren te laten behandelen.

"Ik heb er wel vijf", zegt een vrouw die haar tenen laat intapen. "Het is zwaar", zegt ze, "maar als ik ergens aan begonnen ben, maar ik het af. Nee, voor mij geen bus vandaag, ik loop gewoon de hele etappe."

Een man die net uit zijn tentje komt, zegt dat hij er geen zin in heeft. "Wat denk je zelf met die hitte? Geen doen, nee, deze jongen gaat lekker met de bus naar Castricum."

Zaterdag hopen ze aan te komen in Den Helder.