Jongen (16) opgepakt voor gewelddadige woningoverval Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een 16-jarige Amsterdamse jongen is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval, vorig jaar juli in Amsterdam-Noord.

De bewoners van een woning aan de Schellingwouderdijk - een ouder echtpaar - liggen in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli 2018 te slapen als hun nachtrust rond 4.00 uur plotseling ruw wordt verstoord.

Als ze hun ogen openen, zien ze vier mannen in de slaapkamer staan. De overvallers eisen computers en laptops, maar omdat het echtpaar die niet in huis heeft, gaan drie van de vier overvallers op zoek naar andere waardevolle spullen. De vierde overvaller blijft bij het echtpaar in de slaapkamer.

Zodra de overvallers wat persoonlijke bezittingen hebben verzameld, binden ze hun twee slachtoffers vast en maken zich uit de voeten.

Bankpas gebruikt

Kort na de overval wordt de bankpas van het echtpaar gebruikt bij een geldautomaat aan het Waterlandplein. Op beelden van de bewakingscamera's is te zien hoe die nacht twee mannen op een scooter komen aanrijden en vervolgens de pas gebruiken om geld op te nemen.

Die beelden hebben geleid tot de aanhouding van de eerste verdachte, zo meldt de politie nu. Nadat de beelden eerder dit jaar onder meer in opsporingsprogramma Bureau NH waren getoond, kreeg de politie 'veel tips binnen'.



Op basis van die tips heeft de politie op 24 juni, inmiddels dus meer dan een maand geleden, een 16-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij zit nog vast, en de recherche onderzoek zijn rol bij de overval.

Ring met inscriptie

Ook het onderzoek naar de andere drie verdachten wordt voortgezet. Wie meer weet, maar die informatie nog niet met de politie heeft gedeeld, wordt gevraagd dat alsnog te doen. Mogelijk aanknopingspunt is de trouwring van een van de slachtoffers, die door de overvallers is meegenomen.

In de ring staat de tekst 'Kees 27-03-1998' gegraveerd. Mogelijk is de ring in de tussentijd ergens te koop aangeboden of heeft iemand het sieraad gevonden.