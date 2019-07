IJmuidense ijsboer heeft eigen aanpak om niet te bezwijken

IJMUIDEN - Wat moeten we op zo'n hete dag als de ijsboer bezwijkt? Gelukkig hoeven ze zich daar op het IJmuiderstrand geen zorgen over te maken. Bij een hitte-aanval heeft ijsboer Fransy Kalis namelijk twee opties: "Ik duik de zee in of stop gewoon mijn eigen hoofd in de koelbox."

Fransy Kalis verkoopt zijn raketjes om zijn studie te kunnen betalen. Maar dat doet hij met veel plezier, ook op een hete dag als vandaag. "Prachtig toch?", lacht hij tegenover NH Nieuws. "Vooral als je ziet hoe blij de kinderen hier van worden. Daar doe je het voor."

Televisie

Toch is de handel minstens zo belangrijk, zo blijkt. Iedere avond zit hij handwrijvend voor de televisie naar het weerbericht te kijken. "En dan hopen op dertig graden, zodat we extra veel kunnen verkopen."