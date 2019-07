120 uur taakstraf na bloederig bijtincident: "Verdachte had rottweiler moeten muilkorven"

ALKMAAR - De politierechter in Haarlem heeft een 28-jarige vrouw uit Den Helder veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Haar rottweiler heeft in januari dit jaar een meisje (5) aangevallen en ernstig verwond. Dat gebeurde in een park in Alkmaar.

Volgens de rechter is de verdachte onachtzaam geweest en onnadenkend met een 'risicohond'. Ze had haar hond moeten aanlijnen en muilkorven.

Het meisje was begin januari met haar opa hondjes aan het uitlaten toen zij plotseling werd aangevallen door een rottweiler. De eigenaresse had aanvankelijk niet in de gaten wat er aan de hand was. De hond had gezwommen en stormde vervolgens op het meisje af.

Meisje beschermd

"Ik weet niet wat er gebeurde, maar we zijn drie kwartier bezig geweest om de hond in bedwang te houden," vertelt de verdachte aan de politierechter. Ze is bij het meisje gebleven om haar te beschermen terwijl haar vriend en omstanders de hond (45 kilo) in bedwang probeerden te houden.

De hond is drie keer losgebroken. De eerste keer sprong de hond alleen tegen het meisje op. De tweede keer greep de hond het meisje bij het haar, waardoor een deel van de hoofdhuid loskwam. De derde keer greep de hond het meisje in haar arm, die op meerdere plekken brak. Pas toen de politie kwam, kon de hond worden ingerekend.

Vertrouwen

De rottweiler zou vorig jaar mei ook al kinderen in de Alkmaarse buurt hebben aangevallen. Daarop is de verdachte meteen met haar hond naar een gedragstherapeut gegaan. Daaruit bleek niet dat de hond agressief was. Uit voorzorg heeft ze haar hond toch een tijd lang een muilkorf omgedaan. "Ik had op een gegeven moment voldoende vertrouwen om hem los te laten."

De ouders van het 5-jarige meisje waren niet bij de zitting aanwezig. Zij hebben vanmorgen een slachtofferverklaring laten voorlezen: "Ons leven stond even stil. We beseffen dat het heel veel erger had kunnen aflopen. Onze dochter heeft veel nachtmerries. We kunnen niet meer naar het bos of het strand uit angst voor honden." Het meisje is nog herstellende van de aanval en moet nog een keer geopereerd worden.

Hond in laten slapen

De verdachte is hevig geëmotioneerd na de verklaring van de ouders. Zij heeft zelf ook verwondingen aan haar hand en arm opgelopen. Direct na de aanval heeft ze haar hond in laten slapen. Ze weet niet of ze ooit nog een hond zal nemen.