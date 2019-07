Nominatie ingediend voor Internationaal Pokémon GO evenement 2020 in Hoorn

HOORN - De organisatie van United Raiders, de Pokémon GO community uit Hoorn, heeft definitief een nominatie ingediend om het internationale Niantic Live evenement in 2020 naar Hoorn te halen.

Eerder vertelde Menno Jas van De Realistische Partij al aan NH Nieuws waarom hij zo enthousiast is over het initiatief voor de nominatie. "Het is vooral ter bevordering van de jongerenparticipatie. Het concept van augmented reality is helemaal booming", vertelt hij.

Waar er eerder serieus gesproken werd over de nominatie, is deze nu ook officieel ingediend en is Hoorn in de running om geselecteerd te worden als stad voor het internationale evenement waar naar verwachting 20.000 bezoekers op af komen.

Bekijk hier de video die de community heeft gemaakt ter promotie van de stad Hoorn: