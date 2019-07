Alkmaarse kaasmarkt stelt noodplan in i.v.m. hitte: "Smeerkaas! Kaasfondue!"

ALKMAAR - In verband met de hoge temperaturen is de kaasmarkt op het Waagplein in Alkmaar morgen een uur korter. Daarnaast worden er minder kazen opgesteld en worden ze afgedekt met zeilen. "Een noodplan, want dit is erg slecht weer voor de kazen!"

Dat zegt Cees Koopman van het kaasdragersgilde. Het wordt mogelijk boven de 35 graden en dat is voor hem reden genoeg om een tropenrooster in te lassen. "Boven de 28 graden worden de kazen zacht. Ze worden morgenochtend vanuit de koeling naar het Waagplein gebracht en direct afgedekt met zeilen. Voor de foto's zullen we die zeilen af en toe wel weghalen." Ook de kaasdragers zullen iets kalmer aan doen. Minder lang, minder kaas

Naast dat de kaasmarkt korter duurt - van 10.00 tot 12.00 uur, in plaats van 13.00 uur -, worden er ook minder kazen neergelegd. "Zo'n tien ton kaas minder. In totaal zal er nog zo'n 20 ton kaas liggen." Ook dragen de kaasdragers minder kazen. De toeristen die massaal naar het centrum van Alkmaar komen, staan wel in de zon. "De kaasmeisjes zullen water uitdelen in kartonnen bekertjes!" Er worden veel mensen verwacht, omdat er ook Victorie Sail is. Lees ook: Ruim 150 historische schepen in Alkmaar voor Victorie Sail Op Facebook wordt lollig gereageerd op de vraag of de kaasmarkt met deze temperaturen gewoon doorgaat. "Ja, maar dan met smeerkaas!", zegt een Alkmaarder. Een anders omschrijft de kaasmarkt van morgen als 'kaasfondue'. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003