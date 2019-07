Waarom je op dit moment moeite kunt hebben met het ontvangen van NH Radio

NOORD-HOLLAND - Heb jij de afgelopen dagen moeite gehad met het ontvangen van NH Radio? Dat zou goed kunnen, want door het warme weer kan de FM-ontvangst tijdelijk worden verstoord.

Deze storingen ontstaan soms bij uitzonderlijke weersomstandigheden. Door de hoge temperaturen kan het radiosignaal anders worden afgebogen, wat meer storing oplevert dan onder normale omstandigheden. Zo kan het zijn dat een zender niet meer te ontvangen is in een gebied waar dat normaal gesproken wel het geval is.

Ook wij hebben de afgelopen dagen een aantal klachten binnengekregen van mensen die onze zender niet meer kunnen ontvangen. Helaas kunnen we geen invloed uitoefenen op het weer, maar we hebben wel een andere oplossing voor je. Op onze website kun je namelijk zonder problemen naar de radio luisteren.