Strandhuisje uitgebrand op Texel, naastgelegen huisje is beschadigd

TEXEL - Pech voor strandgangers op Texel gisteren: bij Paal 9 nabij Den Hoorn is een strandhuisje volledig uitgebrand. Het naastgelegen huisje kon door inspanningen van de brandweer gespaard blijven, al raakte het wel beschadigd.

Dat schrijft onze mediapartner Texelse Courant.

Volgens ooggetuigen was het voor de brandweer lastig snel bij het brandende huisje te komen, omdat de brandweerwagen vast raakte in het zand. Bij de woordvoerder van de Veiligheidsregio was hier overigens niets van bekend.

Niemand raakte gewond.