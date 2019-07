Vrienden doodzieke Justin roepen op tot applaus in 23ste minuut wedstrijd Ajax-PSV

MUIDERBERG - Justin Kok (23) is ernstig ziek en heeft nog maar een paar weken te leven. Zijn laatste grootste wens is een wedstrijd van Ajax bijwonen en die gaat zaterdag in vervulling tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV. "Om de laatste wens van Justin nog mooier te maken vragen vrienden van de Ajax-fan om tijdens de strijd in de 23ste minuut te klappen voor Justin", zo luidt de oproep.

De Ajax-groepen 'Trots van Mokum' en 'Ajax Fanatics' hebben de oproep overgenomen. "Zoals jullie de afgelopen tijd in het nieuws hebben kunnen lezen, is Justin ernstig ziek en zal hij bij Ajax - PSV aanwezig zijn in de koninklijke loge met een goede vriend. Om hem een laatste eer te bewijzen roepen wij iedereen op om in de 23ste minuut te gaan staan en klappen! Aangezien Justin afgelopen week net 23 is geworden. Ajax is een grote familie, laten wij dit met zijn allen doen", zo valt te lezen in een speciaal Facebookevenement dat is aangemaakt.

Vorige week vertelde Justin aan NH Nieuws dat hij graag nog één keer naar Ajax wilde. De club verraste hem daarop met een plek in de koninklijke loge tijdens de wedstrijd Ajax-PSV. Ook heeft hij dan een meet-and-greet met twee Ajax-spelers en een shirt gekregen: