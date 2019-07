Recordaantal van 1,3 miljoen Nederlanders Airbnb'en deze zomer

AMSTERDAM - Een recordaantal van 1,3 miljoen Nederlanders maakt deze zomer gebruik van Airbnb. Dat leidt het verhuurplatform af uit de zoek- en boekingsgegevens voor de periode van 21 juni tot 23 september. Vorig jaar waren het er ongeveer 1 miljoen.

De stijging komt vooral doordat er veel nieuwe gebruikers zijn. Een op de vier boekingen wordt gedaan door een nieuwe Airbnb-klant. Tot nu toe hebben Nederlandse boekers deze zomer al 110 miljoen euro uitgegeven aan Airbnb-verhuurders over de hele wereld.

Frankrijk

Het populairste land is Frankrijk, gevolgd door Nederland, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland. Als snelste stijgers noemt Airbnb de Franse stad Reims, het Deense Odense en de Filipijnse hoofdstad Manilla.

In Nederland kiezen de meeste boekers voor Groningen en Den Haag. Amsterdam komt op de derde plaats, gevolgd door Rotterdam en Maastricht. Van alle zomerboekingen in ons land komt 20 procent voor rekening van Nederlanders.

Lees ook: Airbnb-host verhuurt niet-bestaand appartement aan Colombiaanse toeristen

In onze provincie zijn, naast Amsterdam, verschillende gemeentes bezig met het beleid rondom Airbnb. Zo krijgt Zaanstad waarschijnlijk strenge regels rondom de verhuur aan toeristen: een maximum van één maand. Die plannen maakte het college. "Zaanstad is in trek en de woningnood is hoog. De jonge generatie maakt weinig kans op een woning", aldus de gemeente.

Lees ook: Zandvoort onderzoekt strengere regels voor woningverhuur via Airbnb

De gemeente Zandvoort worstelde vorige zomer ook met huizen die opgekocht worden voor uitsluitend vakantieverhuur (Airbnb) en zo onttrokken worden aan de woningmarkt. Haarlem wil toeristenbelasting van Airbnb-huurders.