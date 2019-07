Hulpdiensten zoeken naar drenkeling in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - De reddingsbrigade is vanavond op zoek naar een drenkeling in de Noordzee bij Egmond aan Zee.

Ook het KNRM is opgeroepen om te helpen zoeken. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat er meerdere boten op zoek zijn.

Volgens de Veiligheidsregio hebben mensen op het strand melding gemaakt dat ze een drenkeling zagen. Naar deze persoon wordt nu gezocht.