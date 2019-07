Hoogbejaarde vrouw vindt verkoeling met speciale rolstoel op Texel: "Toch nog in de zee gestaan"

TEXEL - Tijdens deze warme dagen is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om verkoeling te zoeken. Zo kunnen mensen die moeilijk te been zijn niet zomaar een tripje naar het strand maken. Gelukkig zijn daar ook oplossingen voor.

Zo werd er op Texel een bejaarde vrouw verrast met wat verkoeling op het strand, doordat ze met een speciale rolstoel het water ingerold werd. Een bijzonder gezicht, vond ook Ciska van Egmond die bij het moment aanwezig was en een foto maakte. "Nu heb je toch nog in zee gestaan", hoorde ze de man zeggen die de vrouw voortduwde. "Mijn dag is weer goed."

De foto is inmiddels bijna 500 keer geliked. Mensen reageren ontroerd op de bijzondere foto. "Hartverwarmend. Wat mooi en lief. Hoe groot geluk in kleine dingen en een beetje medeleven zit", is de reactie van een vrouw. "Genieten met een hoofdletter G", zegt een ander.