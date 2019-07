Opnieuw tumoren gevonden bij Bibian Mentel

LOOSDRECHT - Slecht nieuws voor oud-paralympisch snowboardster Bibian Mentel. Zij heeft te horen gekregen dat er opnieuw tumoren zijn gevonden in haar lichaam.

Dat bevestigt ze aan RTL Boulevard. Het is niet de eerste keer dat Mentel slecht nieuws te horen krijgt: dit is de elfde keer dat er bij haar kanker wordt geconstateerd.

Eerder dit jaar onderging Mentel een zware operatie die de tumoren juist weg zou moeten halen. Nu heeft ze te horen gekregen dat er opnieuw uitzaaiingen zijn gevonden. "Dit keer zijn het uitzaaiingen vanaf mijn ruggengraat naar boven. Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook. Ja, verschrikkelijk nieuws", vertelt Mentel aan RTL Boulevard.

Het nieuws was een harde klap voor de hele familie, vertelt haar man Edwin aan Boulevard. "Haar zoon is op vakantie met zijn vader, en ik vertelde aan de dokter 'misschien moeten we wat omruilen, zodat Bibian en ik ook nog met hem op vakantie kunnen' en toen vertelde hij 'zou ik maar wel doen, Ed. Het kan misschien wel de laatste zomer zijn in goede gezondheid'."

Dat kwam binnen als een mokerslag. Het gezin heeft dat soort teksten niet eerder gehoord. Volgens artsen komt het "te veel en te hard terug."

Mentel zelf laat zich niet uit het veld slaan door het nieuws, maar traint hard door voor haar deelname aan Dancing with the Stars. "Ik kan me heel erg optrekken aan dansen en leuke dingen doen", vertelt ze aan RTL. "En we hebben het mooi kunnen plannen met de makers", vult haar man aan. "We hebben 's morgens dansen en 's middags bestralen, dan is ze de rest van de dag echt misselijk. Dan een rustdag, en daarna weer dansen."