Hotelboot voor werknemers Afsluitdijk goed gevuld tijdens bouwvak: "Het werk gaat gewoon door"

DEN OEVER - Bij Den Oever ligt Hotelboot Le Formidable voor de werknemers die de Afsluitdijk de komende jaren een flinke opwaardering gaan geven. Op het hoogtepunt zullen er zo'n 800 mensen aan de slag zijn. De mensen die niet in de buurt wonen, kunnen op de hotelboot een tweede thuis vinden.

"Dit is de fitnessruimte", vertelt kwartiermaker Martin Slagboom van Levvel, het consortium dat de Afsluitdijk onder handen neemt. "Er is een gameruimte, er zijn poolbiljards en een tennistafel. We hebben zelfs een zwembad en een sauna. En er is ook een kapper dus volgens mij zijn we van alle gemakken voorzien."

Het schip ligt in de Hofmanshaven aan het IJsselmeer. De werknemers worden 's morgens met busjes naar hun werkplek op de dijk gebracht. Maar je ziet ze ook rondfietsen met voorop kratten met de bedrijfsnaam er op. "Aan boord zijn honderd hutten met twee bedden. Maar wij doen één persoon per hut vanwege de privacy" zegt Slagboom.

De kapitein probeert met zijn crew om het de gasten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Eén keer eerder was le Formidable een Hotelschip, toen in Rotterdam. Het is een rol met twee kanten. "We zijn voor drie jaar gehuurd en liggen nu vast aan de wal. Ik zit vanaf mijn 17e al op het water en ben er ook nooit af geweest."

Dankzij de bouwvakantie is het nu wat rustiger aan boord. Er verblijven momenteel zo'n 60 werknemers, maar dat zal niet lang duren. "Na de bouwvak gaat het weer oplopen. Begin volgend jaar zullen we al over de 100 gaan", vertelt kwartiermaker Slagboom.

Als de boot vol is dan zijn er hotels in de omgeving geregeld en als het echt druk wordt , kan er ook nog een tweede schip bij komen. "We hebben daar al rekening mee gehouden qua afmeerplek, stroom, riool en water."