Woordvoerder Schiphol: Storing in ieder geval tot einde van de avond

SCHIPHOL - De problemen op Schiphol gaan in ieder geval tot laat in de avond aanhouden.

Dat vertelt een woordvoerder van Schiphol live aan NH Nieuws.

Op de livestream was te zien hoe de drukte in de vertrekhal van Schiphol flink toe begon te nemen. Een woordvoerder van de luchthaven vertelde dat het nog niet duidelijk is tot wanneer de problemen zullen aanhouden.

Wel is het duidelijk dat de meeste mensen voorlopig nog niet zullen gaan vliegen. Op dit moment zijn er ruim 170 vluchten geannuleerd op Schiphol en in het buitenland, en hebben vrijwel alle vluchten vanuit Schiphol vertraging.

Volgens luchtvaartautoriteit Eurocontrol zullen de problemen nog zeker tot morgenochtend zeven uur aanhouden. De woordvoerder van Schiphol kan dit nog niet bevestigen, maar er worden wel alvast veldbedjes klaargezet achter de douane voor eventuele gestrande reizigers.