Campagne voor erkenning sekswerk: "We worden niet altijd als mensen benaderd"

AMSTERDAM - Sekswerk = werk. Met die boodschap is vanmorgen in Amsterdameen campagne gelanceerd om aandacht te vragen voor de erkenning van sekswerk.

De komende weken zijn verschillende campagne-uitingen te zien op de abri's bij bus- en tramhaltes in de stad. Foxxy is sekswerker en bestuurslid van belangenvereniging PROUD. Volgens haar is de campagne noodzakelijk: "Door bepaalde media wordt er nog steeds een bepaald beeld gecreëerd wat absoluut niet waar is."

Daar komt bij dat sekswerkers zich vaak heel kwetsbaar voelen. "Door stigma's komt het voor dat mensen ons niet altijd als mensen benaderen", zegt sekswerker Yvette Luhrs.

Toerisme en sekswerkers

De campagne moet daar verandering in brengen, ook al horen toeristen te weten dat je bijvoorbeeld geen foto's mag maken op de Wallen. "Mensen zijn eikels en doen dit soort dingen", vertelt een toerist op de Dam. "Maar in elke toeristengids lees je dat je geen foto's mag maken."

"Het is gewoon werk en het is waarschijnlijk veel moeilijker dan het werk dat zij doen", vult een andere toerist aan. "Ze hebben te maken met veel vervelende mannen en andere mensen, kan ik mij voorstellen."

Aanpakken misstanden

Om de problemen in de branche aan te pakken moeten mensen accepteren dat sekswerk gewoon werk is, vindt Luhrs. "En je hoeft het niet geweldig te vinden, of normaal. Maar als je tegen misstanden in de seksindustrie bent, moet je inzien dat wij mensen zijn met arbeidsrechten en mensenrechten. Met zijn allen zouden wij daar voor op moeten komen."