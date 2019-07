Rechter na veroordeling schutter Zaans Medisch Centrum: "Schieten in een ziekenhuis is erg"

ZAANDAM - De rechter in Alkmaar heeft Giovanni H. veroordeeld tot 9 jaar cel voor poging tot moord. H. probeerde begin oktober Okan S. dood te schieten in het Zaans Medisch Centrum. Zijn 24 jarige broertje Gilano assisteerde hem en werd daarom veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De schietpartij op de EHBO afdeling van het ziekenhuis was het vervolg op een ruzie met vuurwapengeweld bij het uitgaanscentrum aan de Zuiddijk.

De reeks schietincidenten begint met een onduidelijke ruzie tussen Okan S. en een groepje dat in de nacht van 13 oktober rondhangt op de Zuiddijk. Okan schiet hierbij gericht op een slachtoffer maar mist, hij krijgt hiervoor vandaag een celstraf van 2 jaar. Er ontstaat een worsteling waarbij Lloyd H. een van de mannen in het groepje, een wapen trekt en Okan in borst en buik schiet. Lloyd H. wordt vandaag voor deze poging tot doodslag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 5 jaar. Het is ondanks het uitgebreide onderzoek niet duidelijk geworden waar de ruzie nou eigenlijk over ging.

Poging tot moord

Okan vertrekt met een taxi naar het ziekenhuis om zich aan schotwonden in zijn buik te laten behandelen. Giovanni roept dat Okan niet mag ontkomen en stapt in de auto bij zijn broertje. Hij krijgt van een onbekend gebleven gever twee wapens in zijn handen gedrukt. De mannen rijden zwijgend naar het ZMC.

Bij de receptie in het ziekenhuis probeert Okan te vluchten maar Giovanni opent het vuur en raakt Okan zeker met zes kogels. De lezing dat Giovanni uit angst begon te schieten wordt door de rechter naar het rijk der fabeltjes verwezen. Volgens de rechter was er sprake van een plan. Giovanni H. had de hele autorit de tijd om van zijn impulsieve actie af te zien. Dit plan maakt de aanslag op Okan tot een poging tot moord en niet een poging tot doodslag.

Schoten in het ziekenhuis

Voor zover bekend is het de eerste keer dat er zich een schietpartij van deze omvang voordoet in een ziekenhuis. "Dat is meegewogen bij het bepalen van de strafmaat" zegt persrechter Philie Burgers. "We gaan geen locaties vergelijken maar schieten in een ziekenhuis is erg. Er zijn daar mensen aan het werk en er komen mensen voor een bezoek aan de poli en die komen in een schietpartij terecht. Dat schokt de rechtsorde en het gevoel van veiligheid van mensen."

Straffen lager dan eis

Drie van de vier straffen die de rechter oplegde zijn lager dan de straffen die geeist werden door het Openbaar Ministerie. Alleen de drie jaar voor Okan S. zijn conform de eis.

De negen jaar voor Giovanni H. zijn drie jaar lager dan de eis van het Om en zijn broertje Gilano kwam er met twee jaar cel genadig vanaf na de forse eis van 8 jaar door het OM. Tegen Lloyd H. eiste de Officier van Justitie een onvoorwaardelijke celstraf van 8 jaar. De rechter vond 5 jaar passend.