Eindelijk weer werkzaamheden bij Leeghwaterbrug: bouwvakkers storten beton

ALKMAAR - Na maanden van ogenschijnlijke stilte op de bouwplaats, was er vandaag weer vol op activiteit bij de Alkmaarse Leeghwaterbrug: er is beton gestort voor de kelder. Voor de door vertraging geplaagde brug in de N242 is nog altijd geen nieuwe opleverdatum bekend.

In alle vroegte is er vandaag begonnen met het storten van beton voor de basculekelder. In de kelder zakt straks het contragewicht van de klep, wanneer de brug voor de scheepvaart geopend is. Het beton moet de komende vier weken uitharden. Pas na de bouwvak zal er verder gewerkt worden bij de 'bottle-neck' in de N242.

De Leeghwaterbrug wordt geplaagd met vertragingen, tot frustratie van weggebruikers en de scheepvaart. Zo werden er vergunningen voor onderdelen van de bouw niet verleend, omdat de veiligheid op de bouwplaats in het geding was. Ook bleken tekeningen en berekeningen niet te kloppen.

Zo was de betonconstructie van de basculekelder een van de discussiepunten tussen de aannemer, gemeente en provincie. Maar die vergunning is inmiddels wel verleend zodat vandaag het beton gestort kon worden. Maar wanneer de burg nu uiteindelijk klaar is, is nog altijd niet bekend.